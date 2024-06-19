Çorum Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kurban payı dağıttı

Ayrıca Halk Et Kombinası’nda kurban bağış standına vatandaşlar tarafından teslim edilen kurban payları da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle Çorum Belediyesince "Kurbanlarımız Çorumlu kardeşlerimize" sloganıyla kurban bağış kampanyası başlatıldı.

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