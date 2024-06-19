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        Çorum Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kurban payı dağıttı

        Çorum Belediyesinin kentteki ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerce bağışlanan kurban paylarını dağıttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:08
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        Çorum Belediyesi ihtiyaç sahiplerine kurban payı dağıttı
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        Çorum Belediyesinin kentteki ihtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerce bağışlanan kurban paylarını dağıttığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı nedeniyle Çorum Belediyesince "Kurbanlarımız Çorumlu kardeşlerimize" sloganıyla kurban bağış kampanyası başlatıldı.

        Hayırsever vatandaşlarca bağışlanan kurbanlar, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kesilip pay edilerek, Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        Ayrıca Halk Et Kombinası’nda kurban bağış standına vatandaşlar tarafından teslim edilen kurban payları da ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

        Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kampanyaya destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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