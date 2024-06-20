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        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 23:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 23:35
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        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Büyükhırka köyünde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci (22), bir yakınlarının düğün törenine katıldı.

        Düğün devam ederken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce havaya ateş edilmesi sonucu vücutlarının çeşitli yerlerine yorgun mermiler isabet eden Comba ve Kahveci yaralandı.

        İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Comba, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Jandarma ekiplerince havaya ateş eden kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

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