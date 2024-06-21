Çorum'da çıkan yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, AA muhabirine, ilçenin yangın felaketiyle karşı karşıya geldiğini belirterek, "Yangın, itfaiye ve vatandaşların işbirliğinde kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerimizin erken davranması, erken müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Asarçayır Mahallesi Gömü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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