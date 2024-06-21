Şapinuva Antik Kenti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Antik Kenti'ni, Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda kişi ziyaret etti.

Hititlerin ilk idari ve askeri merkezi olduğu değerlendirilen Şapinuva Antik Kenti, binlerce yıllık kalıntıları ve dönemin günlük yaşamından devlet yönetimine kadar birçok konunun anlatıldığı 4 bine yakın tablet arşivi ile dikkati çekiyor.

Döneminin süper gücü kabul edilen Hititlere bir dönem başkentlik de yapan Şapinuva'da arkeolojik kazı çalışmaları, Hitit Üniversitesi öncülüğünde devam ediyor.

Turistlerin de gezebildiği Şapinuva Antik Kenti, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor. Kent merkezine 53 kilometre mesafedeki antik kent, Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşlardan ilgi görüyor. Ziyaretçiler, geniş bir alana yayılan Şapinuva'da 1990 yılından bu yana yürütülen arkeolojik kazılarda elde edilen kalıntıları inceleme imkanı buluyor. Antik kentin misafirlerinden Haydar Yaşar, AA muhabirine, İzmir'de yaşadığını, Kurban Bayramı için Mecitözü ilçesine geldiğini söyledi.