Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde bağlı Büyükhırka köyünde dün bir düğün töreninde havaya ateş açılması sonucu vücutlarına yorgun mermi isabet eden Deniz Comba ve Semih Kahveci yaralanmıştı.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili Adem D. (29), Caner Ö. (32) ve Sezer D. (21) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Büyükhırka köyündeki düğün töreninde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci'nin (22) yorgun mermi ile yaralanmasının ardından Alaca İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yorgun merminin isabet etmesi nedeniyle yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

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