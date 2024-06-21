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        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yorgun merminin isabet etmesi nedeniyle yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 21.06.2024 - 21:15
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        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı yakalandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişinin yorgun merminin isabet etmesi nedeniyle yaralanmasıyla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

        Büyükhırka köyündeki düğün töreninde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci'nin (22) yorgun mermi ile yaralanmasının ardından Alaca İlçe Jandarma Komutanlığınca çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili Adem D. (29), Caner Ö. (32) ve Sezer D. (21) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Yaralıların hastanedeki tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.

        Çorum'un Alaca ilçesinde bağlı Büyükhırka köyünde dün bir düğün töreninde havaya ateş açılması sonucu vücutlarına yorgun mermi isabet eden Deniz Comba ve Semih Kahveci yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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