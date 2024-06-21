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        Çorum'da üzerine iş makinesinin kepçesi düşen kişi hayatını kaybetti

        Çorum'un Ortaköy ilçesinde iş makinesine bakım yaptığı sırada üzerine kepçe düşen kişi hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 21.06.2024 - 22:55
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        Çorum'da üzerine iş makinesinin kepçesi düşen kişi hayatını kaybetti
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        Çorum'un Ortaköy ilçesinde iş makinesine bakım yaptığı sırada üzerine kepçe düşen kişi hastaneye sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre kepçe operatörü Efrasim Karakaya'nın (26) üzerine, Şapinuva Belde Belediyesine ait makine parkında iş makinesine bakım yaptığı sırada hidrolik hortumunun çıkması sonucu iş makinesinin kepçesi düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yolda hayatını kaybettiği belirlenen Karakaya'nın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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