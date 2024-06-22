Çorum'da 2 kişinin yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu, yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu, yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Büyükhırka köyünde önceki gün yapılan düğün töreninde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci'nin (22) yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan Caner Ö. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Sezer D. (21) ve Adem D. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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