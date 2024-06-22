Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 2 kişinin yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu, yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 08:55 Güncelleme: 22.06.2024 - 08:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da 2 kişinin yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un Alaca ilçesinde düğünde havaya ateş açılması sonucu, yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Büyükhırka köyünde önceki gün yapılan düğün töreninde Deniz Comba (25) ve Semih Kahveci'nin (22) yorgun mermiyle yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan Caner Ö. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler Sezer D. (21) ve Adem D. (29) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        İlk 7 günde yürek yakan bilanço! Can kaybı artıyor!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        1 bölge ve 2 kent için sağanak uyarısı! İllerimizde hava durumu!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Diyarbakır-Mardin arasında anız felaketi: 12 ölü!
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Arazi kavgası 2 can aldı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Montella'dan Arda Güler açıklaması
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Diplomatik kriz yaşadığı İspanya'dan nişan aldı
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Ağırlığının 10 katını itekleyebiliyor! Devlet korumasındaki böcek!
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        3 ilde denize girmek yasak, 1 ilde uyarı
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        "Dünya, Lübnan’ın ikinci bir Gazze olmasını kaldıramaz"
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatih Terim'den Arda Güler sözleri
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fatma Nur 24 yaşındaydı... Öldüren ziyaret!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Fenerbahçe'de yeni sözleşme ve transfer!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Kavunun sağlığa olan 7 faydası!
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Tacikistan başörtüsünü yasakladı
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Baggio, evinde silahlı soyguna uğradı!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da Zaniolo ile ayrılık kapıda!
        Çeşme âşıkları
        Çeşme âşıkları
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!
        Doğru bilinen ama yanlış olan 7 bakım yöntemi!

        Benzer Haberler

        Çorum'da üzerine iş makinesinin kepçesi düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da üzerine iş makinesinin kepçesi düşen kişi hayatını kaybetti
        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 za...
        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili 3 za...
        Şapinuva Antik Kenti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Şapinuva Antik Kenti bayram tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor
        Çorum'da çıkan yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü
        Çorum'da çıkan yangında 5 dekar ormanlık alan zarar gördü
        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı
        Çorum'da yorgun merminin isabet ettiği 2 kişi yaralandı
        Çorum'da İncesu Kanyonu, bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu
        Çorum'da İncesu Kanyonu, bayram tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu