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        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 11:00 Güncelleme: 22.06.2024 - 11:00
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        Çorum'da çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Münevver Ç. idaresindeki 44 NA 619 plakalı otomobil, Çorum-Ankara kara yolu Sungurlu Organize Sanayi Kavşağı'nda Muammer B. yönetimindeki 05 LD 090 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkarttı.

        Kazada sürücülerden Muammer B. ile araçlarda bulunan Sebahat B, Müberra B, Ayşegül A. ve Melehat A. yaralandı.

        ​​​​​​​Yaralılar, sağlık ekiplerince Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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