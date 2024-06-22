Çorum'da Türkiye-Portekiz maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.

Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.

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