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        Çorum'da Türkiye-Portekiz maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi

        Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2024 - 21:03 Güncelleme: 22.06.2024 - 21:03
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        Çorum'da Türkiye-Portekiz maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
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        Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.

        Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.

        Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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