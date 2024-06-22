Çorum'da Türkiye-Portekiz maçı meydana kurulan dev ekrandan izlendi
Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.
Çorum'da vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Portekiz ile yaptığı karşılaşmayı meydana kurulan ekrandan seyretti.
Çorum Belediyesi tarafından Kadeş Barış Meydanı'na dev ekran kuruldu.
Alanı dolduran taraftarlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da vatandaşlarla birlikte karşılaşmayı takip etti.
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