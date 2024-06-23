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        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Alaca ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 17:48 Güncelleme: 23.06.2024 - 17:48
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        Çorum'da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Çorum’un Alaca ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yıldızhan Mahallesi Şehit İsmail Doğuş Sokak'ta Mehmet Karataş'a ait park halindeki otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

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