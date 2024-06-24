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        Alaca'da evin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 12:29 Güncelleme: 24.06.2024 - 12:29
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        Alaca'da evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Alaca ilçesinde bir evin depo bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çorum Caddesi'nde Fatih Arslan'a ait evin depo bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar oluştu.

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