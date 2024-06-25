CHP'li Nazlıaka, Çorum'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız. Şu anda 540 binlere dayandı." dedi.

CHP Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Nazlıaka, parti binası önünde partililerce karşılandı.

Nazlıaka, CHP İl Başkanlığında kongre öncesi düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1977'den bu yana ilk kez bir seçimde birinci parti olduğunu söyledi.

Bir sonraki seçimde Çorum'un da haritada kırmızı renge boyanacağından emin olduğunu belirten Nazlıaka, seçim günü elde edilen başarıdan ötürü partilileri tebrik etti.

Nazlıaka, "Önümüzde bir de genel seçimler olacak. Bu genel seçimlerde bir yandan 31 Mart seçiminin sonucuyla hepimizin umudu yükseldi, diğer taraftan sorumluluğumuz da çok arttı. Özellikle biz kadınların omuzlarındaki sorumluluk daha da artmış oldu. Çünkü kadınlar her yere girenlerdir." diye konuştu.

Kadınların sorumluluklarının fazlalığından dolayı siyasetle uğraşabilmelerinin çok zor olduğunu anlatan Nazlıaka, kadınların hayatın her alanını düzenledikten sonra siyasetin içinde bulunmak için yoğun emek harcadığını ifade etti.