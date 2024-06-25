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        CHP'li Nazlıaka, Çorum'da konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız. Şu anda 540 binlere dayandı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 13:40 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:40
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        CHP'li Nazlıaka, Çorum'da konuştu:
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        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, "İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız. Şu anda 540 binlere dayandı." dedi.

        CHP Çorum Kadın Kolları İl Başkanlığının 15. Olağan Kongresi'ne katılmak üzere Çorum'a gelen Nazlıaka, parti binası önünde partililerce karşılandı.

        Nazlıaka, CHP İl Başkanlığında kongre öncesi düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1977'den bu yana ilk kez bir seçimde birinci parti olduğunu söyledi.

        Bir sonraki seçimde Çorum'un da haritada kırmızı renge boyanacağından emin olduğunu belirten Nazlıaka, seçim günü elde edilen başarıdan ötürü partilileri tebrik etti.

        Nazlıaka, "Önümüzde bir de genel seçimler olacak. Bu genel seçimlerde bir yandan 31 Mart seçiminin sonucuyla hepimizin umudu yükseldi, diğer taraftan sorumluluğumuz da çok arttı. Özellikle biz kadınların omuzlarındaki sorumluluk daha da artmış oldu. Çünkü kadınlar her yere girenlerdir." diye konuştu.

        Kadınların sorumluluklarının fazlalığından dolayı siyasetle uğraşabilmelerinin çok zor olduğunu anlatan Nazlıaka, kadınların hayatın her alanını düzenledikten sonra siyasetin içinde bulunmak için yoğun emek harcadığını ifade etti.

        Nazlıaka, 2020 Ağustos ayında göreve geldikten sonra kadın kollarının kurumsallaşması için önemli adımlar attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Öncelikle Türkiye'nin tüm illerinde ve ilçelerinde örgütlendik. 973 ilçede, 81 ilde de kadın kollarımız var. Mahalle örgütlenmesine odaklandık. Örgütlendikçe güçlendik, güçlendikçe daha fazla örgütlendik ve her gün aramızda yeni kız kardeşlerimiz katıldı. Partimize 220 bin yeni kadın üye kattık. Bununla birlikte partimizdeki kadın temsil oranı yüzde 37'ye ulaştı. Yeter mi? Yetmez. Hedefimiz yüzde 50. İnşallah önümüzdeki dönem üye sayımızı 1 milyona çıkartacağız. Şu anda 540 binlere dayandı. 1 milyona çıkartacağız ve 1 milyon kadın üyeyle çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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