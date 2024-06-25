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        Bayat'ta vatandaşlar Vali Dağlı'dan doğalgaz altyapısı için destek istedi

        Çorum'un Bayat ilçesinde vatandaşlar, Vali Zülkif Dağlı'dan Yatukcu Mahallesi'nin doğalgaz altyapısındaki eksiklerin giderilmesi için destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 14:47 Güncelleme: 25.06.2024 - 14:47
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        Bayat'ta vatandaşlar Vali Dağlı'dan doğalgaz altyapısı için destek istedi
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        Çorum'un Bayat ilçesinde vatandaşlar, Vali Zülkif Dağlı'dan Yatukcu Mahallesi'nin doğalgaz altyapısındaki eksiklerin giderilmesi için destek istedi.

        Vali Dağlı'nın ilçeyi ziyaret edeceğini öğrenen Yatukcu Mahallesi sekinleri, ellerinde Türk bayraklarıyla Şehit Mehmet Bostancı Caddesi'nde Vali Dağlı'yı bekledi.

        Dağlı'nın makam aracıyla geçişi sırasında konvoyu durduran vatandaşlar, Dağlı'ya bölgedeki doğalgaz altyapısındaki eksiklikler hakkında bilgi vererek, giderilmesi konusunda destek istedi.

        Vali Dağlı da bir süre görüştüğü vatandaşlarla sohbet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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