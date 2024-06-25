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        Çorum'da aranan 19 kişi yakalandı

        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 16:51 Güncelleme: 25.06.2024 - 16:51
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        Çorum'da aranan 19 kişi yakalandı
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        Çorum'da haklarında yakalama kararı bulunan 19 kişi polis ekiplerince yakalandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        10-24 Haziran tarihlerinde yapılan çalışmada hırsızlık, yağma, dolandırıcılık ve cinsel suçlardan haklarında arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı.

        Ayrıca hakkında kayıp ihbarı bulunan 13 kişiden 11'i bulunarak ailesine teslim edildi. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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