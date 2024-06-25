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        Hitit Üniversitesinin 4 binasına "Turuncu bayrak" öldülü

        Hitit Üniversitesinin, 4 binası için mekanda erişebilirlik ödülü olan "Turuncu bayrak" almaya hak kazandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 18:28 Güncelleme: 25.06.2024 - 18:28
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        Hitit Üniversitesinin 4 binasına "Turuncu bayrak" öldülü
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        Hitit Üniversitesinin, 4 binası için mekanda erişebilirlik ödülü olan "Turuncu bayrak" almaya hak kazandığı bildirildi.

        Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) düzenlenen "2024 Engelsiz Üniversiteler Ödül Töreni"nde ödül almaya hak kazanan üniversiteler açıklandı.

        Hitit Üniversitesi, mekanda erişilebilirlik kategorisinde Spor Bilimleri Fakültesi, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Kuzey Kampüs Sosyal Yaşam Merkezi binası ile İlahiyat Fakültesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Yabancı Diller Yüksekokulu olarak hizmet veren bina, turuncu bayrak almaya değer bulundu.

        Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ödülünü YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, eğitimde erişilebilirliği sağlamak amacıyla ilgili tüm iyileştirme ve düzenlemeleri yapmaya gayret ettiklerini bildirdi.

        Hitit Üniversitesinin hem fiziki hem de altyapısal olarak engelli farkındalığıyla gelişimini sürdürdüğünü anlatan Öztürk, üniversitenin bu doğrultudaki çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

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