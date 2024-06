Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

A.S. (53) idaresindeki 19 ACP 129 plakalı otomobil ile S.Ö'nün (44) kullandığı OF IS 2375 yabancı plakalı otomobil, Eskiekin köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü A.S. ile otomobilde bulunan A.S. (5), N.S. (53) ve O.S. (27) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.