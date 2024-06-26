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        Çorum'da Kur'an kursu binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

        Çorum'un Alaca ilçesinde Kur'an kursu binasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 14:34 Güncelleme: 26.06.2024 - 14:34
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        Çorum'da Kur'an kursu binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde Kur'an kursu binasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Özhan Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacak Kur'an kursu binasında temizlik yapan görevliler, eşyaların arasında yılan olduğunu fark edince Alaca Belediyesinden yardım istedi.

        Binaya giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yılanı yakaladı. Yılan, ilçe merkezinin dışında doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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