Çorum'da Kur'an kursu binasına giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı
Çorum'un Alaca ilçesinde Kur'an kursu binasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Çorum'un Alaca ilçesinde Kur'an kursu binasına giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Özhan Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayacak Kur'an kursu binasında temizlik yapan görevliler, eşyaların arasında yılan olduğunu fark edince Alaca Belediyesinden yardım istedi.
Binaya giden itfaiye ekipleri, kısa sürede yılanı yakaladı. Yılan, ilçe merkezinin dışında doğal yaşam alanına bırakıldı.
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