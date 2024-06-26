9-11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 39 il ve 136 kulüpten 509 sporcu derece almak için mücadele ediyor.

Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileklerini iletti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da Çorum'un bir spor şehrine dönüştüğünü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapıldığını belirterek, organizasyonun sporcular ve Çorum için hayırlı olmasını temenni etti.