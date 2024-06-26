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        9-11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı

        9-11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 15:56 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:56
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        9-11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası Çorum'da başladı
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        9-11 Yaş Altı Badminton Türkiye Şampiyonası, Çorum'da başladı.

        Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Çorum Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada, 39 il ve 136 kulüpten 509 sporcu derece almak için mücadele ediyor.

        Türkiye Badminton Federasyonu Aşbaşkanı Zafer Şahin, açılış töreninde yaptığı konuşmada, sporculara başarı dileklerini iletti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da Çorum'un bir spor şehrine dönüştüğünü, birçok branşta ulusal ve uluslararası organizasyonlar yapıldığını belirterek, organizasyonun sporcular ve Çorum için hayırlı olmasını temenni etti.

        Törende konuşmaların ardından Şahin, şampiyonaya katkılarından ötürü Çorum Vali Yardımcısı Bayram Köse, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat ve Çağlar'a teşekkür plaketi verdi.

        Törenin ardından müsabakalar başladı.

        Şampiyona, 30 Haziran'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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