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        Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi

        Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 26.06.2024 - 18:35
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        Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi
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        Büyükler Ferdi Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi.

        Türkiye Masa Tenisi Federasyonunca Hitit Üniversitesi Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonada yaklaşık 100 sporcu, derece elde etmek için mücadele verdi.

        Organizasyonda tek erkeklerde Abdullah Talya Yiğenler birinci, İbrahim Gündüz ikinci, Hakan Işık üçüncü, Ziver Gündüz de dördüncü oldu.

        Tek kızlarda Özge Yılmaz birinciliği, Ece Haraç ikinciliği, Simay Kulakçeken üçüncülüğü, Merve Cansu Demir de dördüncülüğü elde etti.

        Çift erkeklerde Zabit Kürşat Çağlayan ve Ali Afşin Gül birinci, İbrahim Gündüz ve Hakan Işık ikinci, Abdullah Talha Yiğenler ve Zihni Batuhan Şahin ile Ahmet Gökdemir ve Metin Bekar üçüncü sırada yer aldı.

        Çift kızlarda ise Büşra Demir ve Aybüke Banu Şimşek birinciliğe, Betül Nur Kahraman ve Özge Yılmaz ikinciliğe, Ece Haraç ve Simay Kulakçeken ile Defne Karaoğlu ve Selin Akyüz üçüncülüğe ulaştı.

        Sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve diğer katılımcılar tarafından verildi.

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