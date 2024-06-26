Çorum'da doğada yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çiftçinin arazisinde yaralı bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde çiftçinin arazisinde yaralı bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.
Kemallı köyünde Bekir Dumlupınar, arazisinde çalıştığı sırada bir kızıl şahinin uçamadığını fark etti.
Dumlupınar tarafından Sungurlu Belediyesine getirilen kızıl şahinin yapılan kontrolünde, kanatlarının kırıldığı belirlendi.
Veteriner hekimce muayene edilen kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.
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