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        Çorum'da doğada yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çiftçinin arazisinde yaralı bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 19:23 Güncelleme: 26.06.2024 - 19:23
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        Çorum'da doğada yaralı bulunan kızıl şahin koruma altına alındı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde çiftçinin arazisinde yaralı bulduğu kızıl şahin koruma altına alındı.

        Kemallı köyünde Bekir Dumlupınar, arazisinde çalıştığı sırada bir kızıl şahinin uçamadığını fark etti.

        Dumlupınar tarafından Sungurlu Belediyesine getirilen kızıl şahinin yapılan kontrolünde, kanatlarının kırıldığı belirlendi.

        Veteriner hekimce muayene edilen kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Kızıl şahinin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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