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        Çorum'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evin depo bölümü ile kamyonette hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 11:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 11:18
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        Çorum'da evde çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde yangın çıkan evin depo bölümü ile kamyonette hasar oluştu.

        Danişment köyünde Samittin Gökçe Danişment'e ait evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince vatandaşların yardımıyla söndürülen yangın sonucu depo bölümündeki bir miktar saman ve park halindeki kamyonet yandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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