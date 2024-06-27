Oğuzlar'da yaz Kur'an kursları öncesi uçurtma şenliği yapıldı

Programa İlçe Müftüsü Mücahit Altınsoy ile vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

Etkinlikte ayrıca, hayırseverlerin katkılarıyla öğrencilere ve ailelerine yemek ikram edildi.

Burada düzenlenen çeşitli yarışmalara katılan öğrenciler, daha sonra uçurtma uçurdu.

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