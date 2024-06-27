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        Çorum'da kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

        Çorum'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kişinin para, altın ve ziynet eşyalarını alan zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:17 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:17
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        Çorum'da kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi yakalandı
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        Çorum'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kişinin para, altın ve ziynet eşyalarını alan zanlı yakalandı.

        Z.M'yi (76) telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan H.K. (34), bir suçtan ötürü eşinin tutuklandığını, ziynet eşyalarının eve gelecek görevliye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

        Daha sonra Z.M'nin evine giden H.K, 80 gram altın, 2 küpe ve 2 bin 650 lirayı alarak ayrıldı.

        Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.

        Üst aramasında 7 bin 260 lira ve 2 küpe bulunan zanlı, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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