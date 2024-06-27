Çorum'da kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

Çorum'da telefonda kendisini jandarma olarak tanıttığı kişinin para, altın ve ziynet eşyalarını alan zanlı yakalandı.

Z.M'yi (76) telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan H.K. (34), bir suçtan ötürü eşinin tutuklandığını, ziynet eşyalarının eve gelecek görevliye teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Daha sonra Z.M'nin evine giden H.K, 80 gram altın, 2 küpe ve 2 bin 650 lirayı alarak ayrıldı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan Z.M'nin ihbarı üzerine soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından kimliğini belirlediği şüpheliyi Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakaladı.