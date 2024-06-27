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        İskilip'te dere yatakları temizleniyor

        İskilip'te dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:45 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:45
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        İskilip'te dere yatakları temizleniyor
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        İskilip'te dere yataklarında temizlik çalışması başlatıldığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, olası sel baskınlarının önüne geçmek amacıyla dere yataklarında kapsamlı temizlik çalışması yürütüldüğü belirtildi.

        Doğal şartlardan dolayı dere yataklarının zamanla tıkanabildiğine dikkati çekilen açıklamada, "Zamanla dere yatağı ve taşkın koruma tesislerinde kendiliğinden yetişen ağaçlar, olası afet anında dere kesitini daraltarak sel taşkınlarına neden olabilmekte ve taşkın koruma tesislerinin zarar görmesine yol açabilmektedir. Bu çalışmalar sayesinde, çay ve dere yataklarında olası sel baskınlarının önüne geçilerek, halkımızın can ve mal güvenliği korunacaktır." ifadelerine yer verildi.

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