Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

Kavgaya dahil olan A.C'nin oğlu M.C. (15), bıçakla saldırdığı F.H'yi yaraladı. Arbede esnasında F.H. vücudunun çeşitli yerlerinden, M.C. de elinden yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir tuğla fabrikasında çalışan A.C. (47) ile F.H. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

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