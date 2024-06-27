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        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı

        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:28 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:28
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        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı
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        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, bir tuğla fabrikasında çalışan A.C. (47) ile F.H. (26) arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        Kavgaya dahil olan A.C'nin oğlu M.C. (15), bıçakla saldırdığı F.H'yi yaraladı. Arbede esnasında F.H. vücudunun çeşitli yerlerinden, M.C. de elinden yaralandı.

        İhbar üzerine fabrikaya polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel hastaneye kaldırıldı.

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