Çorum'da yaklaşık 3 bin bin litre sahte içki ele geçirildi

Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçede sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada plastik varillerde depolanmış yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, polis merkezine götürüldü.