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        Çorum'da yaklaşık 3 bin bin litre sahte içki ele geçirildi

        Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 17:39 Güncelleme: 27.06.2024 - 17:39
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        Çorum'da yaklaşık 3 bin bin litre sahte içki ele geçirildi
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        Çorum'un Alaca ilçesinde yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçede sahte içki üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Alaca Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        O.Ö. ve İ.Ö'ye ait iki evde yapılan aramada plastik varillerde depolanmış yaklaşık 3 bin litre sahte içki ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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