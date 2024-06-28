Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası sona erdi

        Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası'nda Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 14:50 Güncelleme: 28.06.2024 - 14:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        İskilip'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası sona erdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası'nda Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu.

        İskilip Kaymakamlığınca vatandaşları spora özendirmek amacıyla voleybol turnuvası düzenlendi.

        Siirt'in Eruh ilçesinde 13 Temmuz 2004'te şehit düşen Mikail Kaya'nın isminin verildiği turnuvaya 16 takım katıldı.

        Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu voleybol takımı, finalde Sakarya İlkokulu takımını yenerek birinci oldu.

        Turnuvanın ardından birinci olan takıma kupasını Kaymakam Ramazan Polat verdi.

        Karşılaşmayı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya, kardeşi İsmail Kaya, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Galip Deniz ile vatandaşlar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Elektriğe yüzde 38 zam
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Gürültü kavgasında 5 kişilik aileyi yok etti! İşte caniye istenen ceza!
        Meloni'nin partisi zor durumda
        Meloni'nin partisi zor durumda
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Bakan Şimşek'ten 'Başardık' mesajı
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Türkiye'nin gri listeden çıkmasına yönelik peş peşe açıklamalar
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Öldükten 11 yıl sonra toprağa verildi
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        Yeni sıcak hava dalgası yolda!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Damadını defalarca bıçaklayıp öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Amsterdam ‘turizm kirliliğiyle’ mücadele için hangi önlemleri alıyor?
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Ne 'Çek'tiler bizden!
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        7 adımda sivrisineklerden kurtulabilirsiniz!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Çorum'da taksi ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Çorum'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Kendisini jandarma olarak tanıtıp, 76 yaşındaki kadını dolandırdı; o anlar...
        Kendisini jandarma olarak tanıtıp, 76 yaşındaki kadını dolandırdı; o anlar...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
        Çorum'da yaklaşık 3 bin bin litre sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da yaklaşık 3 bin bin litre sahte içki ele geçirildi
        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı
        Çorum'da 15 yaşındaki çocuk, babasıyla kavga eden kişiyi bıçakla yaraladı