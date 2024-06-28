İskilip'te Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası sona erdi

Karşılaşmayı İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya'nın eşi Beyhan Kaya, kardeşi İsmail Kaya, Türkiye Harp Malulü Gazi Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Galip Deniz ile vatandaşlar izledi.

Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu voleybol takımı, finalde Sakarya İlkokulu takımını yenerek birinci oldu.

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen Şehit Piyade Uzman Çavuş Mikail Kaya Voleybol Turnuvası'nda Azmimilli İlkokulu ve Ortaokulu birinci oldu.

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