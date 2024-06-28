İskilip'te ekmek fırınları denetlendi

İskilip ilçesindeki fırınlar, ekmek gramajı ve hijyen açısından denetlendi.

İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince fırınlarda denetim yapıldı.

Üretilen ekmek ve pidelerin gramajını kontrol eden ekipler, ayrıca fırınları hijyen açısından da denetledi.

Açıklamada, denetimlerin belli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.