Mecitözü'nde vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendirildi

Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği ve Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezince, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.

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