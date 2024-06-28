Mecitözü'nde vatandaşlar uyuşturucu konusunda bilgilendirildi
Mecitözü ilçesinde vatandaşlar, uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirildi.
Mecitözü ilçesinde vatandaşlar, uyuşturucu bağımlılığı hakkında bilgilendirildi.
Mecitözü İlçe Emniyet Amirliği ve Mecitözü Toplum Sağlığı Merkezince, Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Kurum görevlileri, Büyük Cami önünde Cuma namazından çıkan vatandaşlara uyuşturucu kullanımının zararları, bağımlılık, korunma yolları ve tedavi yöntemlerine dair bilgiler içeren broşür dağıttı.
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