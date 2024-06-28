Çorum'da park halindeki araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobiliyle Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde seyir halinde olan Safa D, önüne çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapınca oto tamirhanesi önünde park halindeki bir otomobile çarptı.

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