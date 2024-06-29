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        Türkiye'de lisanslı masa tenisi sporcusu sayısı 50 bine yaklaştı

        KEMAL CEYLAN - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Türkiye'de lisanslı masa tenisi sporcu sayısının 50 bine yaklaştığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 11:31 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:31
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        Türkiye'de lisanslı masa tenisi sporcusu sayısı 50 bine yaklaştı
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        KEMAL CEYLAN - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Oktay Çimen, Türkiye'de lisanslı masa tenisi sporcu sayısının 50 bine yaklaştığını bildirdi.

        Çimen, AA muhabirine, masa tenisinin 7'den 77'ye herkesin rahatlıkla yapabildiği bir spor dalı olduğunu söyledi.

        Kovid-19 salgınından bütün spor branşlarının olumsuz etkilendiğini ama salgının ardından sporcu sayısının yeniden yükselmeye başladığını belirten Çimen, "Biz de etkilendik bundan. 50 binlere yaklaşıyor şu anda lisanslı sporcu sayısı. Amacımız tabii ki daha üst seviyeler. Aktif sporcu sayısı 30 binlerde. Dolayısıyla giderek tekrar eski 150 bin lisanslı spor sayısına ulaşma çabamız devam ediyor." dedi.

        Türkiye'nin masa tenisi ve para masa tenisinde önemli başarılar elde ettiğini dile getiren Çimen, daha önce olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluklarının elde edildiğini, şu anda da 7 kişiyle olimpiyat kotası alındığını kaydetti.

        Milli sporcu Sibel Altınkaya'nın ilk kez olimpiyat kotası almaya hak kazandığını hatırlatan Çimen, "Dolayısıyla olimpiyatlara sporcu götürmeye, oralarda derece almaya çalışan, Avrupa Yıldızlar Gençler Turnuvası'nda sürekli kürsü gören bir branşız. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah önümüzdeki yıllarda bu tempoyla devam ederse oradan da kürsü görme ya da ilk 8, ilk 4 temel amaçlarımızdan bir tanesi olacak. Şu anda iyi gidiyor. Umarım daha iyi yerlere, daha güzel başarılara gidecek." diye konuştu.

        - "Masa tenisi her yerde oynanabilen bir spor dalı"

        Çimen, uluslararası spor federasyonlarında en çok sporcunun Dünya Masa Tenisi Federasyonunda olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

        "Buna paralel olarak, Türkiye'de masa tenisi her yerde oynanabilen bir spor dalı. Dedeyle torunun, anneyle kızının oynayabileceği, ileriki yaşlarda da bu spor dalını yapabileceği bir spor dalı. Veteranlar var, müesseseler var, çalışanlara yönelik organizasyonlar, belli yaşa gelmiş insanlara yönelik organizasyonlarımız var. Alt yaş gruplarının hepsinde minik, minik altı, bu tür organizasyonlar da devam ediyor. İllerde de bunlar devam ediyor. Dolayısıyla buna bağlı olarak bu katılım artıyor."

        Çorum'da altyapının iyi olmasından dolayı masa tenisi sporunun hızla yaygınlaştığını, milli takımların Çorumlu sporculardan oluştuğunu anlatan Çimen; Adana, Bursa, Mardin, Van gibi illerin de masa tenisinde öne çıktığına dikkati çekti.

        Çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için projeler hazırladıklarını vurgulayan Çimen, şunları kaydetti:

        "Çocukların kötü alışkanlıklarından uzaklaştırmak, spor salonlarına çekmek için halka açık organizasyonlar düzenliyoruz. Orada masa tenisini sevdirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu artış ya da bu talebin sebepleri bunlar. 'Hadi spor yapalım' dediğinizde futbol oynayacaksanız 10-11 kişiye ihtiyaç duyuyorsunuz ama masa tenisi dediğin zaman iki kişi karşılıklı, temassız ve her yerde oynanabilen bir spor dalı. Masayı bir odaya koyduğunuzda oynayabiliyorsunuz."

        Çimen, artık açık hava şartlarına uygun masaların da çıktığını, masa tenisinin parklarda da oynanmasıyla çok daha geniş kitlelere yayılabileceğini sözlerine ekledi.

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