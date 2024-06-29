GÜNCELLEME - Çorum'da otomobilin 3 araca çarpması sonucu 2'si polis, 3 kişi yaralandı

Polis ekiplerince A.A. olduğu belirlenen sürücü, Samsun-Ankara kara yolu Çorum şehir merkezi girişinde başka bir araçla seyrettiği sırada gözaltına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, kazaya karışan otomobil, Ankara Caddesi TOKİ Konutları yakınlarında terk edilmiş halde bulundu.

Kazada, ekip otosunda bulunan polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile araçların yanında olan Ömer Çelik (47) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 19 ADY 154 plakalı otomobil, Zile Caddesi'nde önüne çıkan elektrikli motosiklete çarpmamak için manevra yapınca park halindeki polis aracı ile 66 AAT 282 ve 66 ABY 247 plakalı otomobillere çarptı.

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