Çorum'da kaza yapan uzman çavuş, eşi ve oğlu yaralandı
Çorum'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu uzman çavuş, eşi ve oğlu yaralandı.
Çorum'da otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu uzman çavuş, eşi ve oğlu yaralandı.
Mehmet T. (32) idaresindeki 35 NMU 07 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu 10. kilometresinde orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, uzman çavuş olduğu öğrenilen sürücü ile araçta bulunan eşi Gamze T. (28) ve 5 yaşındaki oğlu Kerem Asaf T. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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