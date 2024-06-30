Çorum'da su deposuna çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Çorum'un İskilip ilçesinde su deposuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Çorum'un İskilip ilçesinde su deposuna çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Abdullah Uludağ (41) idaresindeki motosiklet, Kargın köyü yolu Derekargın Göleti yakınlarındaki su deposuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Uludağ, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.