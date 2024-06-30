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        Çorum'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 10:54 Güncelleme: 30.06.2024 - 10:54
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        Çorum'da çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi bıçakla yaralandı.

        S.D. (16), B.D. (16) ve A.D. (17) ile G.T. (28) ve G.T. (19) arasında İddiaya göre, sosyal medya üzerinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Buharaevler Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi'nde bir araya gelen iki grup arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerini bıçakla yaraladı.

        Kendi imkanlarıyla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bir özel hastaneye giden 5 yaralı tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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