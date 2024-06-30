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        Çorum FK, yeni sezona kurban keserek başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 20:52 Güncelleme: 30.06.2024 - 20:52
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        Çorum FK, yeni sezona kurban keserek başladı
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

        Yeni sezon açılışı nedeniyle kulüp tesislerinde bir araya gelen teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesi sohbet etti.

        Daha sonra kulüp tesislerinde kurban kesildi, takımın başarılı bir sezon geçirmesi için dua edildi.

        Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde sezonun ilk antrenmanına çıkan futbolcular, ısınmanın ardından topla çalışma yaptı.

        Antrenmana yurt dışında bulunan futbolcular Thomas Verheydt, Geraldo, Suat Kaya, Nalepa ve Hakan Barış katılmadı.

        Yeni transferler Kasongo, Berkay Arı ve Sertaç Çam ise takımla ilk idmana çıktı.

        İdmanı kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın, kulüp yöneticileri ile taraftarlar da izledi.

        Serkan Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çorum'daki kulüp tesislerinde 9 Temmuz'a kadar kamp yapacaklarını, 2 gün iznin ardından Bolu'da 2 hafta sürecek kampa gireceklerini, ardından tekrar Çorum'a döneceklerini söyledi.

        Kulüp ve camia için güzel bir sezon geçirmeyi dileyen Özbalta, "Geçen sene ciddi manada destek veren, bizi iyi günde değil de kötü günde de gelebileceğimiz noktayı öngörüp koşulsuz destekleyen taraftarlara, geçen sene yaptıklarımızın üstüne koyarak devam etmek istiyoruz. Bu bilinçle hazırlanacağız bu seneye." dedi.

        Çorum'da kulüp ile halk arasındaki bağın gittikçe güçlendiğini belirten Özbalta, yeni sezonda da Çorum halkından ve taraftardan destek istedi.

        Geçen sezonki performansın üzerinde performans sergileyerek, başarıyı kalıcı hale getirmek istediklerinin altını çizen Özbalta, "Futbolda artık dün bitmiştir, bugünü yaşamalıyız. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz ama dün yaptıklarımızın üstüne koymak durumundayız. Taraftarlarımız tabii ki sabırla beklemeyi bilen bir taraftar ama bir taraftan da bu yaptığımız başarıyla alakalı yetinmeme üzerine bir plan ve program içinde çalışacağız. Biz peşin peşin hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Herkesle her sahada oynayabilecek mentalitemiz var." diye konuştu.

        İlk kez geçen yıl çıktıkları Trendyol 1. Lig'i play-off turu yarı finalinde elenerek tamamladıklarını hatırlatan Özbalta, şunları kaydetti:

        "Çok güzel bir yarı final oynandı. Hani aslında mağlup olmadan elendiğimiz bir yarı final oldu. Bazı talihsizlik yaşadık ama o anlamda da kendi gelişimimizi sağlayabilme açısından da orayı da unutmak zorundayız. Hatalarla bu iş güzel. Yaptığınız çok güzel hareketlerle bu iş sizi daha karakter sahibi hale getirebiliyor. Biz de bunları üzerine koyarak inşallah yeni sezonda da istediğimiz oyunu sahada sergilemeye çalışacağız. Ama mücadele gücü olarak, ama coşku olarak, ama sahadaki disiplin, organizasyon olarak inşallah bu sene başarılı oluruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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