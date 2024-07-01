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        Çorum'da 813 yaz Kur'an kursunda eğitim başladı

        Çorum'da, 813 noktada açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:20 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:20
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        Çorum'da 813 yaz Kur'an kursunda eğitim başladı
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        Çorum'da, 813 noktada açılan yaz Kur'an kurslarında eğitim başladı.

        Vali Zülkif Dağlı, Abdibey Camisi'nde düzenlenen yaz Kur'an kursları açılış töreninde yaptığı konuşmada, kurslarda 1177 öğreticinin görev alacağını söyledi.

        Kurslarda eğitimin 16 Ağustos'a kadar süreceğini belirten Dağlı, camileri dolduracak çocuklar için Kur'an eğitiminin yanı sıra sportif ve sanatsal faaliyetler de düzenleneceğini kaydetti.

        Dağlı, "Çocuklarımız burada sadece dini bilgileri öğrenmeyecekler, aynı zamanda spor, sanat ve benzeri faaliyetlerle hem yeni bilgiler öğrenecekler hem yeni yetenekler kazanacaklar hem de vakitlerini güzel şekilde geçirmiş olacaklar. Camiler, gençlik merkezleri arasında satranç, futbol, masa tenisi, dart ve buna benzer turnuvalar, ayrıca gezilerimiz olacak." dedi.

        Gençlere özel ilgi gösterilmesi gerektiğinin altını çizen Dağlı, "Gençlerimiz, çocuklarımız için ne yapsak azdır. Canla başla tüm kurumlar olarak uğraşmaya, çalışmaya çocuklarımız, gençlerimiz için devam edeceğiz." diye konuştu.

        Çorum Müftüsü Şahin Yıldırım da yaz Kur'an kurslarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Kurslarda çocuklara Kur'an eğitiminin yanı sıra Hazreti Muhammed'in hayatı, fıkıh, namaz sureleri, değerler eğitimi verileceğini anlatan Yıldırım, çocukların yaz dönemini dolu geçirmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

        Geçen yıl 809 noktada açılan yaz Kur'an kurslarında 20 bin 380 çocuğa eğitim verildiğini aktaran Yıldırım, bu yıl 813 yerdeki kurslarda daha yüksek sayılara ulaşmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Konuşmaların ardından Vali Dağlı, çocuklara hediyeler verdi.

        Programa, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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