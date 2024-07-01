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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan "su tasarrufu" çağrısı

        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte su tüketiminin son 5 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, vatandaşlara şebeke suyunu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 14:35 Güncelleme: 01.07.2024 - 14:35
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan "su tasarrufu" çağrısı
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        Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte su tüketiminin son 5 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, vatandaşlara şebeke suyunu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

        Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da kış döneminde yağışların beklenen düzeyde olmadığını, dolayısıyla su kaynaklarının da yeterince beslenemediğini vurguladı.

        Şu anda su temini konusunda sorun yaşanmadığını aktaran Aşgın, "Bir sıkıntı yaşamıyor olsak da kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız." ifadesini kullandı.

        Barajlardaki durumla ilgili bilgi paylaşan Aşgın, şunları kaydetti:

        "Son 12 günde Koçhisar Barajı'nda 1 milyon 848 bin metreküp, Hatap, Yeni Hayat barajlarında 200 bin metreküp kullanılabilir su rezervi azalmıştır. Şebekeye verilen su miktarı mayıs ayına göre haziran ayında yüzde 20 artış göstermiştir. Şebekeye verilen günlük su miktarı, 75 bin 673 metreküp su ile son 5 yılın rekor seviyesine ulaşmıştır. Şebekeye verilen su tüketim oranımız saniyede 580 litreden 750 litreye çıkmıştır."

        Şebeke suyu temin edilen Hatap Barajı'nın yüzde 35,56, Yeni Hayat Barajı’nın yüzde 42,65, Koçhisar Barajı'nın yüzde 16,32 doluluk oranına sahip olduğuna dikkati çeken Aşgın, bağ bahçe sulamaları, araç ve halı yıkamaları gibi işlerde şebeke suyunun kullanılmamasını istedi.

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