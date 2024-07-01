Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'dan "su tasarrufu" çağrısı

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kentte su tüketiminin son 5 yılın zirvesine ulaştığını belirterek, vatandaşlara şebeke suyunu tasarruflu kullanma çağrısında bulundu.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Çorum'da kış döneminde yağışların beklenen düzeyde olmadığını, dolayısıyla su kaynaklarının da yeterince beslenemediğini vurguladı.

Şu anda su temini konusunda sorun yaşanmadığını aktaran Aşgın, "Bir sıkıntı yaşamıyor olsak da kuraklığın devam etme ihtimalini de göz önünde bulundurarak suyumuzu her zamankinden daha temkinli, özenli ve israf etmeden kullanmalıyız." ifadesini kullandı.