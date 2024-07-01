Alaca'da Et Tanzim açıldı
Alaca Belediyesince Et Tanzim mağazası açıldı.
Alaca Belediyesince Et Tanzim mağazası açıldı.
Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Ankara Caddesi'ndeki mağazanın açılış töreninde yaptığı konuşmada, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Et Tanzim'i açtıklarını söyledi.
Et Tanzim'de kar amacı gütmediklerini belirten Arslan, et ürünlerinin uygun fiyatlarla atılacağı Et Tanzim ile ilçede fiyat dengesini korumayı hedeflediklerini kaydetti.
Törende konuşmaların ardından dua edilerek açılış kurdelesi kesildi.
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