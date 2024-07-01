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        Çorum'da petshopta çıkan yangın söndürüldü

        Çorum'da petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 20:25 Güncelleme: 01.07.2024 - 20:25
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        Çorum'da petshopta çıkan yangın söndürüldü
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        Çorum’da petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Gülabibey Mahallesi Ekin 2. Sokak'ta N.Ö'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince dükkandaki canlılar, kırılan camlardan tahliye edildi.

        İş yeri sahipleri, dumandan etkilenen canlılara suyla müdahale etti.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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