Çorum'da petshopta çıkan yangın söndürüldü
Çorum'da petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çorum’da petshopta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gülabibey Mahallesi Ekin 2. Sokak'ta N.Ö'ye ait iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İş yerinden yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerince dükkandaki canlılar, kırılan camlardan tahliye edildi.
İş yeri sahipleri, dumandan etkilenen canlılara suyla müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
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