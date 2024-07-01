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        Çorum'da çarpışan bisikletle motosikletin sürücüleri yaralandı

        Çorum'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 23:00 Güncelleme: 01.07.2024 - 23:00
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        Çorum'da çarpışan bisikletle motosikletin sürücüleri yaralandı
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        Çorum'da motosiklet ile bisikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

        Yusuf Y. (22) idaresindeki motosiklet ile Osman E'nin (17) kullandığı bisiklet, Kunduzhan Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle yola savrularak yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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