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        Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı

        Çorum'da bir parkta doğum günü kutlaması esnasında çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan kişi, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 07:10 Güncelleme: 02.07.2024 - 07:10
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        Çorum'da doğum günü kutlamasında çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı
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        Çorum’da bir parkta doğum günü kutlaması esnasında çıkan kavgada arkadaşını bıçakla yaralayan kişi, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

        Alınan bilgiye göre, Kent Park'ta bir arkadaşlarının doğum günü için bir araya gelen Hakan Y. (21) ile Eren H. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Eren H, yanında bulunan bıçakla Hakan Y'yi yaraladı.

        Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Hakan Y, arkadaşları tarafından kentte bulunan bir özel hastaneye götürüldü.

        Buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralı genç acil ameliyata alındı.

        Kavga sırasında kendi bıçağı ile elinden yaralanan Eren H. ise hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        Ameliyat sonrası yoğun bakımda alınan Hakan Y'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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