Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Rıza A. idaresindeki 34 VJ 9679 plakalı hafif ticari araç, Eskiyapar köyü yolunda Ceylan A'nın kullandığı 06 FYL 10 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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