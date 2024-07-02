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        Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 09:01 Güncelleme: 02.07.2024 - 09:01
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        Çorum'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Çorum'un Alaca ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Rıza A. idaresindeki 34 VJ 9679 plakalı hafif ticari araç, Eskiyapar köyü yolunda Ceylan A'nın kullandığı 06 FYL 10 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince ambulansla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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