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        İskilip'te yaz spor okulları başladı

        İskilip ilçesinde öğrencilere yaz spor okulları Programı kapsamında güreş, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, jimnastik ve kick boks eğitimi verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.07.2024 - 14:56
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        İskilip'te yaz spor okulları başladı
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        İskilip ilçesinde öğrencilere yaz spor okulları Programı kapsamında güreş, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, jimnastik ve kick boks eğitimi verilecek.

        2024 yaz spor okulları, İskilip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törenle açıldı.

        İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, kurslara katılan öğrencilerle sohbet etti.

        Polat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda gençlere güreş, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, jimnastik ve kick boks branşlarında eğitim verileceğini söyledi.

        Gençleri spora teşvik etme konusunda yaz spor okullarının önemli olduğunu belirten Polat, kurslara katılan gençlere başarı dileklerini iletti.

        Programa İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu da katıldı.

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