İskilip'te yaz spor okulları başladı

Programa İskilip İlçe Emniyet Müdürü Önder İstanbul, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hakan Güven, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şevket Akkocaoğlu da katıldı.

Polat, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan kurslarda gençlere güreş, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, jimnastik ve kick boks branşlarında eğitim verileceğini söyledi.

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