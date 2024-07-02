Çorum'da leylekler telefon ve eletrik direklerini mesken tuttu
Çorum'un Dodurga ilçesinde leylekler, yan yana 4 telefon ve elektrik iletim hattı direğinin üzerine kurdukları yuvalarda yavrularını büyütüyor.
Çorum'un Dodurga ilçesinde leylekler, yan yana 4 telefon ve elektrik iletim hattı direğinin üzerine kurdukları yuvalarda yavrularını büyütüyor.
Yaz mevsiminin gelmesiyle Dodurga ve Laçin ilçelerindeki çeltik arazilerinin bulunduğu bölgeye göç eden leylekler, telefon ve elektrik nakil hattı direklerinin üzerine yuva yaptı.
Leylekler, yiyecek ihtiyaçlarını bölgeden geçen Kızılırmak ve çevresindeki çeltik tarlaları ile hasat döneminde buğday tarlalarından sağlıyor.
Yaz döneminde her sene Dutludere mevkisine gelen leylekler, yaklaşık 2 ay burada kaldıktan sonra ağustos ayında güney bölgelere göç etmek üzere bölgeden ayrılıyor.
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