Çorum'da bir kişi evinde ölü bulundu

İlk incelemede vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan Abanuzoğlu'nun cenazesi, otopsi için Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bahçelievler Mahallesi Mehmetçik İlkokulu yakınlarında bir evden koku geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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