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        Çorum'da D100 kara yolu kenarında çıkan ot yangını söndürüldü

        Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolu kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 18:58 Güncelleme: 02.07.2024 - 18:58
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        Çorum'da D100 kara yolu kenarında çıkan ot yangını söndürüldü
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        Çorum'un Osmancık ilçesinde D100 kara yolu kenarında kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        D100 kara yolu Öbektaş köyü yakınlarında kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle yaklaşık 2 dekar alandaki otlar yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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