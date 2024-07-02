İskilip'te yaz Kur'an kursları eğitime başladı

"Yaz Kur'an kurslarında dini eğitimle birlikte değerler eğitimi, sorumluluk, fedakarlık, yardımlaşma, saygı, zaman yönetimi, empati kurma sosyal, kültürel faaliyetler ile sportif etkinlikler de düzenlenmektedir. Bütün gençlerimizi, çocuklarımızı yaz Kur'an kurslarımıza davet ediyorum."

Yaz Kur'an kurslarının yaz dönemini iyi geçirmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Güllü, şunları kaydetti:

İskilip Müftüsü Şuayip Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, kurslarda öğrencilere Kur'an ve din eğitimi verileceğini belirtti.

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