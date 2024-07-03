Çorum'da, A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya galibiyeti coşkuyla kutlandı
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
Çorum'da vatandaşlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) çeyrek finale yükselen A Milli Takımı'nın başarısını coşkuyla kutladı.
Çorum Belediyesince Kadeş Barış Meydanı'na kurulan dev ekranda maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle birlikte galibiyet sevinci yaşadı.
Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ün son 16 turu maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesinin sevincini araç konvoyuyla kutladı.
Araçlarıyla Gazi Caddesi'ne çıkan vatandaşlar, korna çalarak galibiyeti kutladı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.