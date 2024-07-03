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        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlardan izledi

        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 03.07.2024 - 08:54
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        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlardan izledi
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        Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

        Kargı Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanı’na dev ekran ve ses sistemi kuruldu.

        Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

        Karşılaşmayı Kargı Kaymakamı Furkan Aksoy, Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Müjdat Kelle de izledi.

        - Osmancık

        Osmancık Belediyesince Yeni Kent Meydanı'na dev ekran kuruldu.

        Vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla geldikleri meydanda, Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçı izledi.

        Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

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