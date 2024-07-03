Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar milli maçı dev ekranlardan izledi

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör de vatandaşlarla karşılaşmayı takip etti.

Milli takım forması giyen ve ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay-yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.

Kargı Belediyesi tarafından Saat Kulesi Meydanı’na dev ekran ve ses sistemi kuruldu.

Çorum'un Kargı ve Osmancık ilçelerinde vatandaşlar, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

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